UDS FC recuperó el segundo lugar del grupo 2 de la Liga TDP al imponerse por 6-0 ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo de la fecha 11 de la Temporada 2026-2027. El partido se llevó a cabo en la fortaleza de los universitarios, el Centro de Alto Rendimiento UDS, en Comitán de Domínguez.

Vuelven a dar cátedra

El equipo dirigido por Orbelio Mazariegos dejó atrás su tropiezo de la fecha anterior ante Alebrijes y superó a uno de sus principales rivales en la clasificación, con otra soberbia actuación de su goleador, Henry Vázquez.

Apenas al primer minuto, Vázquez aprovechó un balón recuperado por Adrián Pérez para sorprender al guardameta visitante con un disparo desde el círculo central que significó el espectacular 1-0.

Chapulineros intentó responder mediante llegadas por el costado izquierdo, principalmente con Santiago Canseco, pero encontró dificultades para superar a la defensiva chiapaneca.

Antes del descanso, Vázquez volvió a marcar tras recibir un servicio largo, eludir al arquero y definir casi sin ángulo para establecer el 2-0 al minuto 39.

Goleada en el complemento

El encuentro se complicó radicalmente para los visitantes después de las expulsiones de Jonatan Vargas y Karol Ayuso, a los minutos 68 y 71 respectivamente.

UDS aprovechó la superioridad numérica y amplió su ventaja al 76, mediante el gol de Rudi Domínguez para el 3-0. Cinco minutos después, Vázquez completó su triplete y el 4-0 tras un error del guardameta Dayron Reyes.

Al 83, Isaí Aguilar capitalizó una grave equivocación defensiva para convertir el 5-0 ante un rival prácticamente entregado. Héctor Ordóñez cerró la cuenta al 90, luego de otro balón que el portero visitante no consiguió controlar, para que el chiapaneco anotada el 6-0.

Con esta victoria, el conjunto universitario llegó a 25 puntos y desplazó a Chapulineros del subliderato, que se quedó en 24 unidades.