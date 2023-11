UDS FC imparable: llega a siete conquistas

UDS FC continúa marcando el paso en su grupo, luego de desplumar a Búhos de Oaxaca. Cortesía

El representativo de la Universidad del Sureste (UDS) FC continúa en plan grande, luego de sumar su sexta victoria de la Temporada 2023-2024 de la Liga TDP, esta vez a costa de Búhos FC de Oaxaca por 2 goles a 0.

La oncena dirigida por Sergio Gordillo dio otra convincente exhibición en casa, el Centro de Formación UDS de Comitán, donde ante sus seguidores estiró además su paso invicto en ocho jornadas disputadas.

No obstante el resultado no fue sencillo y es que el cuadro de la UDS FC inició el juego con algunas variantes en su once inicial, lo que quitó profundidad a su juego ofensivo, por lo que el primer tiempo terminó empatado sin anotaciones.

Pero en la segunda mitad los universitarios se mostraron más aplicados y en base a su juego de conjunto fueron encontrando las vías de acceso, ante un rival que también apostó por cerrarse en defensa y buscar hacer daño al contragolpe.

UDS FC mostró la pegada que lo tiene como la mejor ofensiva de la zona y al minuto 58 labró la acción que inclinó la balanza a su favor, cuando Eduardo López recuperó una pelota en terreno propio y desde ahí mandó un largo pase para Erik Chantiri, quien ganó las espaldas de la defensa y fusiló al portero para el 1-0.

El primer tanto generó confianza y tranquilidad a los chiapanecos, mientras que Búhos perdió la brújula y optó por meter fuerte la pierna para frenar a los atacantes universitarios. Pero fue precisamente una falta sobre el habilidoso Edson de León lo que condenó a los oaxaqueños, pues la infracción se dio al filo de la media luna del área rival.

Y desde ahí Chantiri tomó la responsabilidad de la ejecución del tiro libre y con la pierna derecha mandó el balón al fondo de las redes con tiro a media altura, bien pegado al poste que dejó al portero parado y que significó el 2-0 en el minuto 67.

No hubo tiempo para más y de esta manera UDS FC se garantizó una jornada más en la cima del Grupo 2, ahora con 23 puntos en su cuenta, mientras que Búhos FC se estancó en 8 unidades.

El próximo partido de los universitarios será una auténtica prueba de fuego, pues visitarán a Cruz Azul Lagunas en Oaxaca, equipo que marcha tercero en la tabla con 17 puntos.