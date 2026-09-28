UDS FC mantiene el invicto con autoridad

La Universidad del Sureste (UDS) FC se impuso con un categórico de 3-1 ante el Deportivo Napoli (Academia Dragones), en choque de alta tensión de la fecha 4 de la Liga TDP, disputado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Comitán de Domínguez.

Las condiciones climatológicas de lluvia añadieron una dosis extra de dramatismo a las acciones sobre el terreno de juego.

Impuso su localía

Ambos conjuntos llegaban a esta cita con la etiqueta de invictos y compartiendo la posición de honor en el grupo 2. Aunque en los primeros minutos del juego el cuadro chiapaneco manifestaba una ligera superioridad en la posesión del esférico, la primera jugada de verdadero peligro la protagonizó la ofensiva visitante mediante un potente disparo de media distancia que terminó estrellándose de forma dramática en la base del poste.

La paridad se rompió finalmente al minuto 39, en una jugada construida por la banda derecha y tras un rechace defectuoso del guardameta tabasqueño en su intento por cortar la diagonal, Rudo Domínguez apareció para marcar el 1-0.

Para la parte complementaria, el conjunto dirigido por Orbelio Mazariegos mantuvo la iniciativa y al minuto 55, la ofensiva universitaria dio una cátedra de técnica individual en los linderos del área grande.

Tras una recepción orientada a la altura de la media luna, una finta precisa dejó completamente estático al defensor central, abriendo el espacio perfecto para que Henry Vázquez mandara un potente disparo que superó la estirada del arquero visitante, poniendo el 2-0.

A pesar de verse contra las cuerdas, la escuadra tabasqueña no bajó los brazos y encontró oxígeno al minuto 63 mediante el cobro de un tiro de esquina que aprovechó Ángel García para marcar el 2-1.

No obstante, los de casa supieron enfriar el momento anímico del rival y recuperaron la dinámica en la recta final, logrando al minuto 75 el 3-1, tras un servicio bombeado desde el círculo central que techó a la defensiva y atento estuvo Henry Vázquez para firmar su doblete.

Cuatro de cuatro

Con este resultado, UDS FC llega a 12 unidades para mantenerse en lo alto del grupo 2 y ya se prepara para su próxima visita a la capital chiapaneca, donde se medirá ante Jaguares FC en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.