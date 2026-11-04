UDS FC mantiene su paso arrollador

La Universidad del Sureste (UDS) FC consiguió su tercera goleada consecutiva como local al imponerse por 5-0 ante Lobos Iteca en el Centro de Alto Rendimiento UDS, en encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El conjunto dirigido por Orbelio Mazariegos mantuvo su fortaleza ofensiva con una destacada actuación de Henry Vázquez, quien consiguió tres anotaciones, mientras que Carmelo Santiz y Erick Aguilar completaron el marcador.

El partido

Desde los primeros instantes, los universitarios tomaron la iniciativa y generaron oportunidades frente al arco rival. Fue al minuto 10 cuando Vázquez abrió el marcador, y antes del descanso volvió a brillar para establecer el 2-0 que ya presagiaba un resultado de escándalo.

Para la segunda mitad, UDS FC mantuvo el control del encuentro y amplió su ventaja al minuto 62, mediante una anotación de Carmelo Santiz y apenas un minuto después, Vázquez completó su triplete para colocar el 4-0.

La cuenta definitiva llegó al minuto 79, cuando Erick Aguilar marcó el quinto tanto y confirmó una nueva victoria contundente.

De esta forma UDS FC se mantiene en la segunda posición del grupo 2, sumando 22 puntos. En la próxima jornada, los universitarios viajarán a Oaxaca para enfrentar a Alebrijes, con el objetivo de continuar su buena racha.