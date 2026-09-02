UDS FC prepara su debut ante Felinos

La Universidad del Sureste FC concluyó su etapa de preparación y se reportó lista para iniciar la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, competencia en la que buscará trasladar al terreno de juego el trabajo hecho en las últimas semanas.

El técnico Orbelio Mazariegos destacó la respuesta del plantel durante la pretemporada y señaló que existe entusiasmo por comenzar oficialmente el torneo.

“Se ha trabajado muy bien toda la pretemporada y confiamos en que los jugadores realicen todo lo entrenado. Solo queda esperar por el inicio; estamos ansiosos por que esto empiece”, expresó.

Así arrancan

El primer compromiso será este sábado, cuando el cuadro universitario visite a Felinos de la 48, en el estadio Sergio Lira Gallardo de Tabasco, encuentro programado para las 10:00 de la mañana y en el que la meta será regresar a Comitán con los primeros tres puntos de la campaña.

A lo largo de la primera vuelta, UDS FC disputará 15 encuentros, 7 de los cuales serán en condición de visitante y ocho tendrán como escenario el Centro de Formación UDS, estrenando además horario de partido, que será todos los viernes a las 4:10 de la tarde.

Al respecto, Mazariegos consideró fundamental aprovechar esa mayoría de compromisos como local para fortalecer la cosecha de unidades. “Tenemos ocho jornadas en casa que trataremos de aprovechar para hacernos fuertes y sumar todos esos puntos. Queremos que inicie y empezar a realizar todo lo trabajado en pretemporada”, sentenció.