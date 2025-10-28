UDS FC reparte puntos con Huracanes

Los representativos de la Universidad del Sureste (UDS) FC y Huracanes de Arriaga sellaron un intenso empate 2-2 en la jornada 8 de la Liga TDP. El duelo se celebró en el Centro de Formación UDS, en Comitán de Domínguez.

Los universitarios se vieron mejor en los minutos iniciales y lo reflejaron en el marcador desde el minuto 18, cuando Leiver Gordillo mandó un centro al área penal, donde Itamar Escobar intentó rechazar el balón, pero terminó entregándoselo a Joel Jiménez, quien sacó un zapatazo violento para poner el 1-0.

Huracanes aprovechó que su adversario no pudo incrementar la diferencia, pese a que dominó las acciones. Al minuto 24, Derek Long recibió el esférico cerca de la banda y con un movimiento en diagonal sacó el disparo a segundo poste que no pudo detener Yael Domínguez, para decretar así el 1-1.

Gran cierre

Para la parte complementaria UDS hizo ajustes y el entrenador Vicente Nieto mandó al campo a Ángel Pinto y Jonathan Melgar, para refrescar las zonas de seguridad y definición.

Sin embargo, fueron los visitantes los que volvieron a anotar, mediante una jugada que parecía controlada, en la que perdieron el balón en la salida y Emiliano Solís terminó cometiendo penal, mismo que cobró Francisco Álvarez para el 2-1.

Los locales no se quedaron de brazos cruzados y, a base de empuje, en el minutos 68, Jaime González recibió el balón de espaldas a la portería y de media vuelta sacó un disparo colocado para vencer al arquero visitante y poner el 2-2.

En los minutos finales, Huracanes de Arriaga aguantó los embates del rival y en la tanda de penales fue más contundente y se llevó el punto adicional con marcador de 4-2.

El siguiente compromiso para UDS será visitando a la Academia Dragones FC, mientras que Huracanes recibirá la visita de Antequera FC.