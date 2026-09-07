UDS FC saca la garra y remonta a Felinos 48

La Universidad del Sureste (UDS) FC comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de imponerse 3-2 a Felinos 48 en un encuentro de constantes emociones celebrado en el Estadio Sergio Lira Gallardo.

El conjunto dirigido por Orbelio Mazariegos mostró carácter durante los 90 minutos, pues tuvo que remar contracorriente en dos ocasiones antes de conseguir la remontada que le permitió regresar a casa con los tres puntos.

Los goles

Adrián Pérez fue el encargado de aparecer en el momento oportuno para igualar 1-1 mediante un tiro de castigo al 33’, después de que los locales tomaran ventaja desde el 18’, a través de Ángel Daniel Padilla.

Sin embargo, Felinos 48 volvió a ponerse arriba en el marcador a los 65’, con anotación de Santiago Martínez, pero la respuesta universitaria no tardó en llegar.

Carmelo Santis asumió el protagonismo y marcó el tanto del 2-2, resultado que parecía encaminar el partido hacia un reparto de unidades. Sin embargo, UDS FC mantuvo la presión y buscó hasta el último instante la posibilidad de quedarse con la victoria.

Cuando el encuentro agonizaba, Diego Cruz apareció dentro del área chica para aprovechar la oportunidad y mandar el balón al fondo de las redes al minuto 86’, anotación que significó el 3-2 definitivo y desató la celebración de los visitantes.

El marcador incluso pudo ser más amplio para los chiapanecos, que encontraron en el poste y en la falta de precisión de algunas jugadas a sus principales obstáculos para aumentar la diferencia.

Con el primer objetivo cumplido, UDS FC ya piensa en su presentación como local, pues la próxima semana recibirá a Pavones ADMC en el Centro de Alto Rendimiento de UDS, en su nuevo horario de las 16:10 horas, donde buscará mantener el buen comienzo ante su afición.