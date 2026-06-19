UDS FC se lleva buena impresión de Comalapa

La visoría de UDS FC en Frontera Comalapa dejó satisfecho al director técnico Orbelio Mazariegos Escobedo, quien calificó como un éxito la respuesta de los jugadores que acudieron en busca de una oportunidad dentro del proyecto comiteco rumbo a la próxima temporada de la Liga TDP.

“Fue un éxito. Se presentaron muchos muchachos y hay mucha disponibilidad de los jóvenes para venir a mostrarse”, expresó el estratega, luego de observar a más de 70 futbolistas de Frontera Comalapa y otros provenientes de localidades cercanas como Amatenango, Rizo de Oro y Motozintla.

Para Mazariegos Escobedo, uno de los aspectos más valiosos fue el respaldo que encontró entre padres de familia, profesores y personas ligadas al Futbol de la región, quienes reconocieron que una institución como la Universidad del Sureste se acercara a esta zona para abrir espacios de captación.

“Hubo muchos comentarios buenos de parte de los padres y de los profesores. Es la primera vez que se realiza una visoría en Comalapa y la UDS fue la primera institución en venir. Están muy contentos, porque esto se tiene que hacer seguido”, señaló.

El entrenador explicó que el objetivo era precisamente acercar la oportunidad a jóvenes de lugares alejados, para quienes trasladarse hasta Comitán puede representar una dificultad.

Mucha calidad

En el aspecto deportivo, el técnico reconoció que algunos futbolistas llamaron su atención y podrían ser analizados junto con la directiva para definir si se integran al plantel.

“Yo traigo en mente algunas posiciones. Claro, si aparece un ‘crack’, también lo vamos a llamar. Sí tomé en cuenta a algunos jugadores que me parecieron muy buenos. Ahora toca hablar el tema con el contador y tomar las decisiones exactas”, comentó.

Aunque esta actividad marca el cierre de la etapa de reclutamiento, Mazariegos dejó abierta la posibilidad de seguir observando talento si el equipo requiere reforzar alguna posición. Finalmente, agradeció a quienes participaron y no lograron ser considerados en esta ocasión, pues no duda que la región tiene condiciones para seguir aportando elementos al Futbol profesional.

“Hay muchos jugadores de aquí que han sobresalido y van a sobresalir más. Cuando sea posible, vamos a seguir observando jugadores para que puedan conformar el equipo y cumplir el sueño de jugar profesionalmente”, puntualizó.