UDS FC sostuvo entrenamiento con Pavones

En preparación para la Temporada 2025-2026, los conjunto chiapanecos de la Universidad del Sureste (UDS) FC y Pavones ADMC de Tuxtla Gutiérrez, sostuvieron un provechoso entrenamiento. La práctica se llevó a cabo en la cancha del Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

Como habían acordado previamente los estrategas de UDS FC y Pavones ADMC —Vicente Nieto y Manuel Pérez, respectivamente—, el entrenamiento se llevó a cabo en el formato de partido tradicional, por lo que se dividió en dos periodos de 45 minutos en los que ambos estrategas tuvieron cambios ilimitados y así pudieron observar a todo su plantel.

El duelo de preparación incluyó varias aproximaciones de gol en ambas porterías; sin embargo, fueron los visitantes los que aprovecharon una de esas oportunidades para quedarse con el triunfo por la mínima diferencia, con anotación de Emanuel Espinosa Gómez.

Buena relación entre clubes

Al término del encuentro, y en una muestra de espíritu deportivo, el presidente del club UDS FC, Víctor Albores y el Director Deportivo de Pavones ADMC, Julio Raúl Aguilar, tuvieron un intercambio de ideas, en donde el común denominador fue claro: apoyar al deporte y el talento chiapaneco.

Por otra parte, la directiva de UDS FC informó que sostendrán otro partido de práctica, con un rival aún por confirmar, y ese será el último examen de los “estudiantes” antes de iniciar el torneo el próximo 5 de septiembre, cuando reciban la visita de Felinos 48, nuevo integrante del grupo 2.

En tanto que Pavones ADMC seguirá alistándose para su debut en la categoría, programado para el próximo 6 de septiembre visitando al Antequera FC de Oaxaca.