UDS FC suma su tercera victoria en casa

La Universidad del Sureste (UDS) FC continúa en buen momento y lo confirmó al conseguir su tercer triunfo consecutivo como local, tras imponerse por 2-0 a Alebrijes de Oaxaca en la jornada 28 del grupo 2 de la Liga TDP.

El marcador final reflejó una ventaja cómoda, pero en el desarrollo del encuentro el dominio de los chiapanecos fue abrumador, ante un conjunto visitante que prácticamente no generó peligro en el arco, mientras que los comitecos dejaron escapar varias oportunidades claras que pudieron traducirse en una goleada.

Gran comienzo

El equipo de Comitán resolvió el juego desde el inicio, pues apenas al minuto 5, Henry Vázquez hizo la anotación que marcó el rumbo del partido. Con confianza y control del balón, los locales mantuvieron la presión sobre la zaga oaxaqueña, y al minuto 31, el propio Vázquez firmó su doblete al aprovechar un error defensivo.

Segundo tiempo sin pólvora

Para la segunda mitad, la UDS FC no bajó la intensidad y la entrada de Erick Aguilar le dio mayor dinamismo al ataque, generando nuevas opciones ofensivas. Además, jugadores como Leiver Gordillo, Alberto Bermúdez y Miguel García insistieron constantemente frente al arco rival, defendido por Santiago Ruelas, pero la falta de contundencia evitó que el marcador se ampliara.

A pesar de esto, el control del encuentro nunca estuvo en riesgo y Alebrijes de Oaxaca no logró inquietar a la defensiva local, que mantuvo el orden y aseguró el resultado sin sobresaltos.

Sube al noveno

Con esta victoria la Universidad del Sureste llega a 41 puntos, para ubicares en la zona media del grupo 2 (noveno lugar) cuando restan únicamente dos jornadas por disputarse en la fase regular. El próximo compromiso para la UDS FC será el domingo cuando visite a Chifut en el estadio Flor de Sospó, en lo que será su último partido como visitante del torneo.