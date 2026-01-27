UDS gana sobre la hora y sigue en ascenso

La Universidad del Sureste (UDS) FC confirmó su buen momento al conseguir su segundo triunfo consecutivo en el reinicio del Torneo 2025-2026 de la Tercera División Profesional (TDP), luego de imponerse por 1-0 ante Universidad Euroamericana de Oaxaca, en duelo disputado en el Centro de Formación UDS.

El tanto que definió el encuentro llegó en tiempo de compensación y fue obra del defensa central Alan Gallegos, quien reapareció en el terreno de juego después de varios meses de inactividad por lesión y terminó siendo el héroe de la jornada para el conjunto chiapaneco.

Encuentro dinámico

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron buena circulación de balón y generaron opciones de peligro en ambas áreas. Aunque UDS FC fue ligeramente superior, no consiguió capitalizar sus llegadas y el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

Para el complemento, los ajustes tácticos abrieron el partido. El ingreso de José Joel Jiménez y Leiver Gordillo dio mayor profundidad y velocidad por las bandas al cuadro local; sin embargo, la anotación se resistía y el empate parecía definitivo al llegar el minuto 90.

La insistencia universitaria tuvo su recompensa en los minutos finales. Tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto en el área, se estrelló en el travesaño y, en una acción fortuita, Gallegos conectó de cabeza sobre la línea de gol.

Pese al intento defensivo de Julio Reyes por evitar la anotación, el asistente número uno validó que el esférico cruzó completamente la línea, decisión que fue ratificada por el árbitro central, pese a las protestas de los visitantes.

Antes del silbatazo final, la Euroamericana tuvo una última oportunidad para igualar el marcador, pero la zaga comiteca resolvió con solvencia y aseguró los tres puntos. Con este resultado, UDS FC llegó a 27 unidades y se colocó en el Top 8 de la clasificación general, en el grupo 2, mientras que la Euroamericana sigue como sotanero con apenas 5 puntos.