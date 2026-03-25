UDS mantiene vivas sus esperanzas

La Universidad del Sureste (UDS) FC sumó tres puntos cruciales en su lucha por arañar el último boleto a la Liguilla de la Liga TDP, tras superar por 2-1 a Deportivo Napoli de Tabasco, en partido de la fecha 26 (grupo 2), disputado en el Centro de Formación UDS de Comitán.

Primera mitad

El duelo comenzó con intensidad y apenas a los dos minutos Leiver Gordillo abrió el marcador tras un pase preciso de Adrián Pérez, quien lo dejó solo frente al arquero para definir con calma y poner el 1-0.

Este gol temprano dio confianza a los locales, que empezaron a controlar el ritmo del juego, monopolizando la posesión y generando constantes ataques por las bandas. Al minuto 25, Alfredo Contreras amplió la ventaja con un un tiro certero dentro del área luego de una jugada por el centro, poniendo el 2-0 que parecía llevarlos a una victoria tranquila.

Sin embargo, Deportivo Napoli reaccionó y, en una maniobra dentro de la media luna, Javier Correa sorprendió a la defensa local con un disparo raso que superó a Aarón Ramírez, descontando para el 2-1 al minuto 36.

Se complicó el juego

A pesar de dominar la mayor parte del encuentro, UDS FC no logró concretar una tercera anotación que hubiera sentenciado el partido.

José Joel Jiménez tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja, pero nuevamente la definición no fue efectiva.

El equipo universitario se mostró sólido en la mayor parte del segundo tiempo, aunque el triunfo tuvo un alto costo al final, ya que Alan Gallegos y Jordi Gutiérrez fueron expulsados en los últimos instantes y se perderán el próximo compromiso.

Difícil panorama

De este modo UDS FC llegó a 38 puntos que lo colocan en noveno lugar del grupo 2, aún con posibilidades matemáticas de clasificar a Liguilla, pero dependen de resultados de terceros y de seguir sumando victorias en las cuatro jornadas restantes del certamen. Por su parte, Napoli se queda con 34 unidades y es decimosegundo.