UDS remonta a Pavones y sigue perfecto

La Universidad del Sureste (UDS) FC consiguió su primera victoria como local y la segunda de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, tras imponerse 2-1 a Pavones ADMC, en partido de la fecha dos disputado en el Centro de Alto Rendimiento UDS de Comitán.

El encuentro marcó el estreno de las nuevas luminarias del inmueble universitario, como parte de las mejoras impulsadas por el proyecto encabezado por Víctor Albores, director general del Grupo UDS.

Inicio trepidante

Ambos conjuntos llegaron motivados después de ganar en la primera jornada del campeonato, sin embargo, Pavones comenzó con presión alta y aprovechó una desatención defensiva para tomar ventaja al minuto 29, cuando Jaime González convirtió una pena máxima y colocó el 0-1.

La respuesta local fue inmediata, pues apenas seis minutos después, José Joel Jiménez encontró el balón en territorio rival y ejecutó una espectacular tijera para empatar el encuentro 1-1.

El gol impulsó a los universitarios, que dominaron el cierre de la primera mitad y generaron constantes aproximaciones, aunque el marcador permaneció igualado hasta el descanso.

Voltereta y expulsiones

El complemento mantuvo la intensidad inicial, con llegadas en ambas porterías que tuvieron a los aficionados al borde de las butacas.

Fue hasta el minuto 74, después de una serie de rebotes dentro del área, que Andrés Pinto aprovechó el balón suelto para marcar el 2-1 y completar la remontada.

Pavones buscó reaccionar con modificaciones ofensivas, pero el guardameta Yael Domínguez respondió con intervenciones decisivas para conservar la ventaja y el panorama visitante se complicó todavía más con las expulsiones de Ángel García y Robert Toalá sobre los minutos finales.

UDS también tuvo opciones para ampliar la diferencia mediante Henry Vázquez y Leiver Gordillo, aunque el tercer tanto no llegó y el resultado quedó sellado con el silbatazo final del árbitro Jimmy Acosta.

El siguiente compromiso para UDS FC será como visitantes ante Huracanes de Arriaga, mientras que Pavones recibirá a Plataneros de Tabasco, ambos el domingo 20 de septiembre.