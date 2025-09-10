UDS sufrió su primer revés de la campaña

Amargo debut tuvo la Universidad del Sureste (UDS) FC en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP tras caer por 0-2 en casa ante Felinos 48 de Tabasco. El duelo se desarrolló en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

El primer tiempo fue nivelado y con pocas aproximaciones de peligro en ambas porterías, si bien UDS FC se vio disminuido en los primeros minutos al perder por lesión al atacante Francisco Sepúlveda, por lo que su lugar tuvo que ser tomado por Jaime González apenas al 18.

Pese a esto, el técnico Vicente Nieto logró plantear un partido con posibilidades de ganar, hasta que pequeños errores abrieron el camino de la victoria a los tabasqueños.

Al minuto 66, el árbitro Elmer Alegría sancionó un protestado penal por una aparente mano en el área, situación que no desaprovechó Ángel García Mata para anotar el 1-0.

La plantilla de UDS FC no terminaba aún de asimilar el golpe anímico que representó el gol, cuando al minuto 66 cayó el 2-0 a través de Ángel Barahona Calva, en un tiro de esquina que remató de cabeza.

Con esa pesada losa en contra, UDS FC se volcó al frente, pero tampoco estuvo atinado para marcar cuando tuvo las ocasiones del frente al marco.

El partido además terminó caliente y los visitante se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Christopher Gallegos al minuto 80, además de sumar seis amarillas, mientras que UDS también reflejó la desesperación en una roja para Leiver Gordillo al 95.

El cuadro universitario tendrá que dar vuelta a la página y enfocarse en su siguiente encuentro, para el cual visitará a la Universidad Euroamericana, el sábado 13 de septiembre, a las 16:00 horas, en el estadio del parque Primavera de Oaxaca. Por su parte, Felinos 48 recibirá al Antequera FC.