UDS y Chapulineros disputan el subliderato

Con el objetivo de alargar su racha perfecta como local y de paso recuperar el subliderato del grupo 2, la Universidad del Sureste (UDS) FC recibe a Chapulineros de Oaxaca, este viernes a las 16:05 horas, en la cancha del Centro de Formación UDS, en Comitán de Domínguez.

Los chiapanecos llegan a este duelo con la espina clavada tras la inesperada derrota (1-2) en su visita a los Alebrijes de Oaxaca, resultado que les costó bajar al tercer lugar del pelotón con 22 puntos. Enfrente tendrán al 2º lugar del sector, Chapulineros de Oaxaca, que cuenta con 24 unidades.

Con gran paso

De momento, los comitecos tiene marca perfecta jugando en su territorio, ya que solo acumulan victorias. Fueron contra Pavones ADMC (2-1), Academia Dragones FC (3-1), Antequera FC (5-0), FC Iguanas (5-1) y Lobos ITECA (5-0).

Sin embargo, Chapulineros también llega con la moral alta para este encuentro, luego de sumar tres victorias en fila en las recientes fechas, ante Jaguares FC (2-9), Antequera FC (3-1) y Chifut (2-1), resultados que les han permitido acomodarse en la segunda posición.

Por parte de la UDS destaca además la gran primer vuelta que está realizando el delantero de Frontera Comalapa, Henry Fabricio Vázquez Salas, líder goleador del grupo 2 con 14 dianas y tercer máximo anotador a nivel nacional.

Y por parte de Chapulineros, cuentan con el segundo mejor anotador del sector, Ángel Reséndiz Allende, quien acumula 8 anotaciones hasta el momento.