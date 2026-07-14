Ultiman detalles para la Copa Chiapas

La Copa Chiapas de Futbol escribió un nuevo capítulo en su historia al presentar oficialmente su quinta edición, la cual romperá todos los registros alcanzados anteriormente al reunir a 201 equipos y más de dos mil participantes en las diferentes categorías que competirán del 16 al 18 de julio en Tuxtla Gutiérrez.

La presentación estuvo encabezada por el creador del certamen, Carlos Rafael Juárez Magdaleno, acompañado por Mauro Chávez Lastra, director de Cultura Física del Instituto del Deporte.

Dieron a conocer que en esta ocasión se contará con la participación de representativos provenientes de 31 municipios de Chiapas, además de delegaciones de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, fortaleciendo el crecimiento regional del torneo. Incluso, se reveló que hubo acercamientos para incorporar escuadras de Guatemala en futuras ediciones.

Los encuentros se desarrollarán en diversos escenarios de la capital chiapaneca, entre estos Patria Nueva, cancha Salvador Cabañas, Unicach, Flor del Sospó, Caña Hueca, La Herradura, Unach y Real del Bosque, sedes que albergarán la actividad deportiva durante los tres días de competencia.

Las acreditaciones para los equipos locales se realizarán los días 14 y 15 de julio en el Hotel Eco City, mientras que el balón comenzará a rodar el jueves 16 de julio con los primeros encuentros de la fase regular. Ese mismo día se efectuará la ceremonia inaugural en el estadio Flor de Sospó, con apertura de puertas a las 18:00 horas y acto protocolario a las 19:00.

La fase de eliminación directa iniciará el sábado 18 de julio. Los mejores equipos buscarán avanzar rumbo al campeonato en cada una de las categorías.