Últimas inscripciones a la Clinic de Verano

Faltando una semana para el inicio de actividades, la Clinic de Verano Fundación Real Madrid Tuxtla entra en sus últimos días de inscripciones para niñas, niños y jóvenes interesados en participar en el programa que se desarrollará del 17 al 21 de agosto en las instalaciones del Colegio La Paz, en Tuxtla Gutiérrez.

El campamento tendrá un cupo máximo de 120 participantes y, de acuerdo con lo informado por TRUE Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, ha despertado gran interés, por lo que quedan pocos lugares disponibles.

Segunda visita

Esta será la segunda vez que la Clinic llegue a Tuxtla, y presentará algunos cambios respecto a su edición anterior. Las jornadas aumentarán de tres a cinco horas diarias, de 9:00 a 14:00, e incluirán entrenamientos, dinámicas deportivas, desayunos, hidratación y actividades orientadas al desarrollo integral de los participantes.

El programa está dirigido a niños y jóvenes de 6 a 14 años y empleará la metodología educativa The Real Way, utilizada en los proyectos de la Fundación Real Madrid. Además del trabajo técnico y físico con el balón, las sesiones incorporarán principios como disciplina, respeto, convivencia, autodisciplina y trabajo en equipo.

Para esto se contará con la presencia de dos entrenadores que vendrán desde España para impartir la semana del Clinic. Los participantes tendrán acceso a atención médica durante el entrenamiento, hidratación y “snacks” de cortesía, evento de bienvenida, ceremonia de clausura y certificado de participación.

Los organizadores han precisado que el objetivo es formativo y educativo, por lo que no se harán visorías, pruebas de selección ni procesos de captación para fuerzas básicas o equipos profesionales del Real Madrid.

Las inscripciones continúan disponibles en www.rmfclinicsmexico.mx esta última semana, con un costo de 9 mil 900 pesos, aunque mediante el sitio oficial del programa se puede acceder a un descuento de mil pesos.