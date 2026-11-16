Último llamado al Torneo de Pretemporada 2027

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., lanzó un último llamado para participar en el Torneo de Pretemporada 2027, en categoría libre varonil. Tras postergar su arranque las últimas dos semanas, este certamen de preparación dará inicio el próximo 21 y 22 de noviembre.

De acuerdo a lo informado por la mesa directiva que preside el contador Luis Gordillo Domínguez, el plazo para realizar las inscripciones permanecerá aún vigente en esta semana, pudiendo efectuarse en las oficinas de la mencionada liga, ubicadas en la calle 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

Bases para participar

De acuerdo a las bases presentadas hace más de un mes en la convocatoria oficial podrán competir conjuntos afiliados y no afiliados a esta liga. El costo de inscripción por equipo es de sólo mil pesos y todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que se piden.

Los formatos se pueden solicitar en las oficinas de Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en horario de cinco de la tarde a nueve de la noche, de lunes a viernes.

Como ya es tradición, se jugará en las canchas con las que cuentan: parque recreativo Caña Hueca, Unidad Deportiva de Patria Nueva y parque de La Herradura. Los encuentros se programarán los sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 12:00 a 18:00 horas.

Los casos no previstos dentro de la convocatoria serán resueltos por el comité organizador y para mayores informes quedan a disposición los números telefónicos 961 613 3808, 961 197 9777, 961 119 3516 y 961 107 0028.