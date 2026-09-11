Último llamado para el 28º Mr. Chiapas

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., lanzó el último llamado para los atletas interesados en participar en el 28° Campeonato Estatal Selectivo Mr. y Miss Chiapas, que se celebrará este domingo 13 de septiembre en el Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Los competidores tendrán este sábado 12 de septiembre su última oportunidad para completar el proceso de inscripción y pesaje, actividades que se efectuarán de 4:00 a 7:00 p.m. en la misma sede del torneo, donde al día siguiente se disputará el campeonato.

Inscripciones y categorías

El costo de inscripción será de 300 pesos por categoría y los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la asociación que preside Jorge Jiménez Argüello.

La convocatoria señala que únicamente podrán intervenir atletas que hayan participado previamente en el Selectivo 2026. La competencia arrancará el domingo a partir de las 12:00 horas y reunirá a exponentes de diferentes municipios, quienes buscarán los títulos estatales y la oportunidad de representar a Chiapas en el Campeonato Nacional Mr. México y Señorita Perfección 2026.

En la rama femenil estarán contempladas las modalidades Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, con divisiones para Principiantes, Novatas y Clasificadas. Para los varones habrá Classic Physique en Principiantes, Novatos y Clasificados, además de Fisicoconstructivismo por divisiones de peso, Campeón Absoluto, Campeón de Campeones y Men’s Physique.

Premios y pase al nacional

La premiación contempla medallas para los ocupantes del primero al sexto lugar de cada categoría, mientras que los tres primeros puestos de las categorías clasificadas recibirán trofeos.

Además, algunos de los ganadores tendrán los gastos pagados para representar a Chiapas en el Campeonato Nacional Mr. México y Señorita Perfección 2026, programado del 1 al 4 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El jurado será designado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas y sus decisiones serán inapelables.