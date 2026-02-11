Último llamado para el estatal en Comitán

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac) lanzó el último llamado a atletas y gimnasios afiliados para inscribirse en el 9º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2026, que se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Junchavín, en Comitán de Domínguez.

El presidente de la Affechac, Jorge Jiménez Argüello, reiteró que el tiempo apremia para quienes buscan formar parte de este certamen avalado por el Instituto del Deporte de Chiapas y la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, por lo que invitó a los atletas a cerrar su preparación y asegurar su registro cuanto antes.

En la rama femenil competirán las categorías Fitness Figura Libre, Bikini Principiantes, Novatas y Clasificadas, además de Bikini Wellness en las mismas divisiones; mientras que en la varonil habrá Fisicoconstructivismo Principiantes, Novatos y por peso, así como Men’s Physique en sus distintas clasificaciones.

Las inscripciones y el pesaje se harán el mismo día del evento, de 9:00 a 11:00 horas, con un costo es de 200 pesos por categoría. Los ganadores recibirán medallas, trofeos y, en categorías selectivas, el pase con gastos pagados al 12º Mister México Principiantes y Novatos, a celebrarse del 27 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México.