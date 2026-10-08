Último llamado para End Polio Now Chiapas

Continúa la cuenta regresiva rumbo a la Carrera 5K End Polio Now Chiapas, a celebrarse el sábado 10 de octubre por iniciativa del Rotary Distrito 4195, Zona 25 A.

A unos días de la justa que tiene como objetivo reunir recursos y generar conciencia sobre la erradicación de la poliomielitis, directivos de los clubes rotarios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo convocaron a una conferencia de prensa para invitar a la comunidad “runner” a sumarse.

Karina Garay Narcía, presidenta del Club Rotario Poniente de Tuxtla, encabezó la reunión con los medios de comunicación y presentó la playera oficial y la medalla conmemorativa, la cual marcará el comienzo de una colección de cinco preseas con identidad regional, pues la imagen de la carrera incorporará cada año un elemento representativo de Tuxtla Gutiérrez, y para este 2026 fue elegido el Cristo de Copoya.

Recordó también que la salida está programada para las 7 de la mañana en el acceso a la Calzada de las Personas Ilustres de esta ciudad capital, mientras que la meta estará ubicada en el parque recreativo Caña Hueca.

Señaló que se prevé contar con entre 600 y 900 participantes en el evento, y destacó que han sido una de las primera carreras atléticas en cubrir las nuevas disposiciones de Protección Civil para contar con un plan de contingencia, por lo que garantizó que está todo en orden para poder llevar a cabo este esfuerzo altruista que Rotary lleva a cabo en diferentes partes del mundo a través de todas sus filiales.

En este mismo tenor, comentó: “La intención es hacer una fiesta el sábado, para poder convivir como familia y, para los corredores, al cierre vamos a tener una banda de rock en el parque Caña Hueca. Agradecemos al profesor Roberto Maza (director del parque) y a Protección Civil”.

Inscripciones abiertas

En la rueda de prensa dieron a conocer que contarán con módulos de inscripción lo que resta de la semana, al interior de Caña Hueca, los cuales estarán operando de 6 a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche.

La inscripción tiene un costo de 350 pesos e incluye playera y número de corredor. Las personas interesadas también pueden solicitar su registro mediante Whatsapp al número 9613683275. La entrega de kits será el viernes 9 de octubre en Caña Hueca, en dos horarios: de 7:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Sobre la premiación, en cada rama se entregarán premios de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero. También recibirán medalla los primeros 400 participantes que crucen la meta, un reconocimiento que distinguirá a quienes formen parte de esta edición inaugural.

Poner fin a la polio

Como se dio a conocer en su momento, la carrera se suma a las actividades con las que Rotary promueve durante octubre la conversación sobre la poliomielitis y recauda fondos para enfrentarla.

Esta enfermedad viral afecta principalmente a menores de cinco años y puede causar parálisis irreversible. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 200 infecciones tiene esa consecuencia. “Queremos ser la generación que ponga fin a la polio; queremos erradicarla completamente”, expresó Karina Garay al respecto.

La vacunación ha permitido reducir de forma drástica los casos en el mundo, pero la circulación endémica del poliovirus salvaje persiste en Afganistán y Pakistán. Por esta razón las campañas de inmunización y la vigilancia epidemiológica siguen siendo necesarias hoy en día.