Último sprint para el Medio Maratón Farrera

Agosto 20 del 2025
Último sprint para el Medio Maratón FarreraYa se respira en Tuxtla Gutiérrez la emoción del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2025. Carlos López/CP

La cuenta regresiva rumbo al Medio Maratón Farrera en Chiapas 2025, edición 90º aniversario, está por terminar. El próximo domingo se dará el esperado banderazo de salida a las 6 de la mañana, con cientos de corredores surcando las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.

El comité organizador dio a conocer que los últimos boletos están disponibles en Vips Poniente de Tuxtla Gutiérrez (de 7:00 a 20:00 horas). La inscripción tiene un costo de 390 pesos, y la entrega de kits será el sábado 23 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas, en el Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez, en donde además habrá una expo de productos y servicios.

En apoyo a Amanc

Se hace una invitación especial a visitar el “stand” de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas, donde los corredores podrán hacer una aportación voluntaria de productos como pañales (cualquier etapa), Pediasure y toallas humectantes, los cuales se destinarán a niños que padecen cáncer. También podrán dejar en los contenedores de la misma asociación botellas de PET, taparroscas y latas de aluminio.

Por otra parte, se recuerda a los inscritos que es necesario acudir con boleto en mano para completar el proceso de registro, así como presentar su identificación oficial y firmar su carta responsiva. En caso de recoger el kit de otro corredor, deberán llevar una copia de la identificación oficial de esa persona.

Finalmente, se les pide estar atentos a su correo electrónico, donde próximamente recibirán las últimas actualizaciones del evento y recomendaciones.

