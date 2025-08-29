Últimos días para inscribirse a la Copa Chiapas

El próximo 1 de septiembre se cerrará oficialmente el periodo de inscripciones para la Copa Chiapas Tux 7, uno de los eventos más esperados del Futbol Rápido en la capital del estado. Con el reloj en cuenta regresiva, los equipos tendrán su última oportunidad para apartar un lugar en esta edición que promete reunir a una gran cantidad de participantes y ofrecer duelos de alto nivel.

Hasta el momento se han registrado 140 escuadras distribuidas en las diferentes categorías que conforman la justa, lo que refleja la gran expectativa que genera este torneo entre la comunidad futbolera de Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos. El número de planteles confirma que el certamen se ha consolidado como uno de los referentes del balompié amateur en la región, reuniendo tanto a conjuntos de amplia trayectoria como a nuevas generaciones que buscan hacerse de un nombre dentro de este tipo de competencias.

Cerca del inicio

La Copa Chiapas Tux 7 se disputará del 12 al 16 de septiembre, fechas en las que el Futbol se apoderará de varios escenarios de la capital chiapaneca. Las canchas de Caña Hueca, Ultra Sport, Fut 7 San Ángel y Futbol Total serán las sedes oficiales de los encuentros, brindando espacios de calidad para el desarrollo de los partidos. Cada una de estas instalaciones fue seleccionada por su capacidad y experiencia en la organización de torneos de gran escala, lo que garantiza condiciones óptimas para los participantes.

Los organizadores han señalado que esperan un cierre de inscripciones con mucho movimiento, ya que algunos equipos acostumbran registrarse en los últimos días, lo que podría incrementar considerablemente la cifra actual de inscritos. La meta es superar los números de años anteriores y consolidar al evento como el torneo de Futbol 7 más importante de Chiapas.

El formato de competencia está diseñado para ofrecer un espectáculo atractivo tanto para jugadores como para aficionados, con partidos intensos, eliminación directa en etapas definitorias y la emoción propia de un certamen que año con año incrementa su prestigio.

Con todo listo para el arranque, la invitación está abierta para que las escuadras que aún no han asegurado su lugar lo hagan antes del 1 de septiembre. La Copa Chiapas Tux 7 se perfila para ser una auténtica fiesta deportiva en la que el Futbol será el gran protagonista en la capital del estado.