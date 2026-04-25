Últimos folios para la Carrera Vamos Ancianos

Faltando pocos días para la décima edición de la Carrera con Causa Vamos Ancianos, la organización informó que aún se encuentran disponibles los últimos folios para quienes deseen formar parte de esta tradicional justa atlética de 5 kilómetros, la cual tiene como principal objetivo brindar apoyo a Deyza Corazón y Luz Alba Flores Camacho, hijas del conocido corredor Fredy Valencia, “El Puma”, quienes padecen discapacidad permanente.

Los interesados todavía pueden registrase en las diferentes modalidades disponibles, las cuales incluyen beneficios básicos para garantizar un adecuado desarrollo el evento. Ante la cercanía de la fecha, se hace un llamado a la comunidad “runner” de Tuxtla Gutiérrez para asegurar su lugar y sumarse a esta causa que combina el deporte con la solidaridad.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, con salida a las 7 de la mañana desde el parque Bicentenario, contemplando la participación de corredores en categoría libre, tanto en rama varonil como en femenil. El recorrido de 5 kilómetros abarcará importantes vialidades de la ciudad, como el boulevard Belisario Domínguez, los alrededores de Caña Hueca, un tramo del Paseo Sabinal y la 5ª Norte, concluyendo en el Paseo de las Personas Ilustres.

Las inscripciones continúan abiertas a través del número 9611029245, mientras que la entrega de kits está programada para el 25 de abril en Vips Poniente, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Aniversario

Cabe destacar que esta carrera, además de su causa social, será un marco especial para celebrar los 85 años de Fredy Valencia, quien se mantiene activo en el Atletismo y se ha convertido en un referente por su energía y su motivación constante hacia otros participantes en cada competencia.