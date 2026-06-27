Últimos lugares para el Torneo por la Paz

El Torneo Fut 7 para la Paz, certamen infantil y juvenil que continúa con su proceso de inscripciones, ya se encuentra en la recta final para completar el cupo de escuadras participantes. La organización informó que quedan los últimos lugares disponibles, por lo que hizo un llamado a clubes, escuelas y equipos independientes a formar parte de esta competencia.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de Ultra Sport, teniendo además como sedes alternas Seven Futbol de Altura, Fut 6 Tuxtla, Futbol Total y Campestre Stadium Fut 7, escenarios que albergarán los encuentros de las diferentes categorías los días sábados.

Las acciones comenzarán desde las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 8 de la noche, ofreciendo una amplia jornada deportiva en la que niños y jóvenes podrán desarrollar su talento en un ambiente de convivencia, respeto y promoción de los valores que impulsa este proyecto denominado Inclusión para la Paz.

Las categorías convocadas son pañales (2021-2022), pony (2019-2020), infantil menor (2017-2018), Niños Héroes (2015-2016), infantil mayor (2013-2014) y juvenil A (2011-2012), permitiendo la participación de futbolistas desde edades tempranas.

En cuanto a la premiación, el comité organizador reconocerá al campeón y subcampeón de cada división con trofeo y medallas, además de entregar medallas a todos los participantes, como parte del incentivo para fomentar la práctica deportiva y reconocer el esfuerzo de cada jugador.

Los interesados en asegurar su lugar pueden hacer su registro comunicándose al teléfono 9612013397, ya que el cupo es limitado y los espacios disponibles están por agotarse. La organización espera reunir a decenas de equipos para vivir una auténtica fiesta del Futbol 7 infantil y juvenil.