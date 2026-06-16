Últimos lugares para la carrera de “Cuarto Poder”

La cuenta regresiva continúa para la Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir, y el comité organizador informó que ya se encuentra en la etapa final de inscripciones, por lo que los interesados en formar parte de esta celebración deportiva deberán apresurarse para obtener uno de los últimos folios disponibles.

El evento, organizado por el periódico “Cuarto Poder” en el marco de su 50º aniversario, se llevará a cabo el próximo 5 de julio, en la capital chiapaneca y tendrá un importante sentido social, ya que todo lo recaudado se destinará al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

A través de sus canales oficiales, dieron a conocer que el cupo está prácticamente cubierto, por lo que exhortaron a los corredores a verificar la disponibilidad antes de hacer cualquier transferencia o trámite de inscripción. Para ello se habilitó el número de Whatsapp 9616541933, por medio del cual se brinda información y atención a los participantes.

La carrera contempla las ramas varonil y femenil, en categoría libre, para mayores de edad. La salida y la meta estarán ubicadas en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, punto desde donde los atletas recorrerán las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Registros

El costo de inscripción es de 200 pesos y cada corredor recibirá una playera conmemorativa edición especial tipo “dry-fit”, medalla de participación, hidratación, número oficial y asistencia durante el recorrido.

Uno de los aspectos que más han llamado la atención entre la comunidad atlética es precisamente el carácter benéfico del evento, ya que permitirá respaldar las labores que diariamente realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez en favor de la ciudadanía.

Los organizadores reiteraron que la entrega de kits se efectuará el viernes 3 y el sábado 4 de julio, en las instalaciones de Cuarto Poder Galerías Boulevard, por lo que los participantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones correspondientes para recoger su paquete de competencia.