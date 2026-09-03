Últimos lugares para la Copa Chiapas Tux 7

La cuenta regresiva ya comenzó para la sexta edición de la Copa Chiapas Tux 7, torneo infantil y juvenil que reunirá a escuadras de diferentes categorías en una nueva fiesta del Futbol chiapaneco.

A pocos días del cierre de registros, los organizadores informaron que esta es la última semana para inscribirse, por lo que los equipos interesados deberán asegurar su participación antes del próximo 30 de agosto.

Entre las divisiones con mayor demanda destaca la F7 2015-2016, que actualmente cuenta con tres lugares disponibles, por lo que el cupo podría agotarse en los próximos días.

También permanecen abiertos los registros para las categorías F8 2019-2020, F7 2017-2018, F7 2013-2014, F11 2015-2016, F11 2013-2014, F11 2011-2012 y F11 2009-2010.

Llamado

La Copa Chiapas Tux 7 se prepara para una nueva edición en la que el talento infantil y juvenil volverá a tomar protagonismo, con equipos que buscarán competir y vivir una gran experiencia deportiva.

La organización hizo un llamado a los clubes y entrenadores que todavía no han completado su registro para no esperar hasta el último momento, ya que los espacios son limitados y las categorías podrían quedarse sin lugares disponibles.

Con el cierre de inscripciones programado para el 30 de agosto, es la última llamada para quienes quieren formar parte de esta sexta edición. La Copa Chiapas Tux 7 está cada vez más cerca y el balón está listo para volver a rodar.