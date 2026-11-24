Faltando pocos días para la Carrera Bisquets Obregón Tuxtla 2026, la organización reportó una importante respuesta de la comunidad atlética, con un total de 650 corredores inscritos y únicamente 50 números disponibles para quienes deseen formar parte de esta competencia.

La dirigencia informó que los registros se encuentran en su etapa final, por lo que hizo un llamado a los interesados para que aseguren su participación antes de que se agoten los lugares disponibles de esta justa que reunirá a corredores de distintas edades y niveles de preparación.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre, con salida programada a las 6:30 de la mañana, desde las instalaciones de Bisquets Obregón Poniente, en Tuxtla Gutiérrez.

La competencia contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, en las categorías libre, master A y master B, en las ramas femenil y varonil. Además, ofrecerá una bolsa de premiación de 54 mil pesos, destinada a los primeros lugares de cada categoría.

Como parte de los preparativos, la organización confirmó que la entrega de kits para los participantes comenzará a partir del sábado 28 de noviembre, en las instalaciones de Bisquets Obregón Poniente, donde los corredores podrán recoger los materiales correspondientes a su inscripción.

Los paquetes incluyen playera conmemorativa y el folio de competidor, mientras que la medalla será entregada a quienes crucen la meta.

Con la cuenta regresiva en marcha y apenas 50 números por asignar, la Carrera Bisquets Obregón 2026 se encamina a reunir a cientos de participantes en una jornada que combinará la actividad física, la convivencia familiar y el impulso al Atletismo en Chiapas.