La cuenta regresiva para la segunda edición de Wings Force Race 5K continúa y la organización lanzó un llamado a los corredores para aprovechar los últimos números disponibles y asegurar su participación en esta competencia atlética.

Wings Force Company, en conjunto con Franquicias Magno, prepara una nueva experiencia deportiva que busca reunir a corredores y aficionados al “running” para un recorrido de cinco kilómetros, en un ambiente de convivencia, esfuerzo y espíritu competitivo.

Uno de los principales atractivos será la premiación en las ramas femenil y varonil. Los primeros lugares recibirán cinco mil pesos, mientras que los segundos obtendrán tres mil y los terceros, dos mil, además de una bolsa de regalos de 53 mil pesos.

Sin embargo, uno de los incentivos que promete llamar la atención de los participantes es la posibilidad de disfrutar un año de alitas gratis para los ganadores, convirtiéndose en un atractivo adicional para quienes tratarán de subir al podio y conquistar los primeros puestos.

Con el respaldo de diferentes marcas patrocinadoras, Wings Force Race busca consolidarse como una propuesta deportiva que combina Atletismo, entretenimiento y atractivos beneficios.

Por ello, los organizadores invitan a no dejar pasar la oportunidad, pues quedan pocos números disponibles para vivir esta segunda edición y el desafío de los cinco kilómetros.