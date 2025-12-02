Ultraviolentos firman otra noche de dominio

La penúltima función del año de Promociones Jiménez y Maxillus regaló una velada vibrante que mantuvo al público al filo de su asiento. En el combate estelar, los campeones de tercias de Chiapas, la Facción Ultraviolenta —conformada por Capitán Furia, Vértigo y Arjen—, se midieron con Los Tabasqueños, tercia integrada por Hijo del Noruego, Psycho y Guerrero Místico Jr., quienes buscaron a toda costa llevarse los cinturones y cerrar el ciclo con un golpe de autoridad.

Desde el primer momento, ambas escuadras exhibieron un repertorio técnico que dejó claro el nivel que poseen. El llaveo y el contrallaveo se convirtieron en los protagonistas iniciales, con ejecuciones precisas que provocaron aplausos espontáneos.

Chiapanecos y tabasqueños intercambiaron dominio sobre la lona, mostrando un respeto implícito por la calidad del otro. Sin embargo, ese equilibrio no tardó en romperse. Los visitantes recurrieron a su característico estilo rudo para castigar sin piedad a la tercia campeona, lo que cambió por completo el ritmo del duelo.

Sillazos

La intervención de tablones y sillas inclinó momentáneamente la balanza hacia los foráneos, quienes aprovecharon la merma física del “Gringo Loco” para adjudicarse la primera caída. La afición, molesta por la postura ruda de los tabasqueños, se inclinó de inmediato en favor de los Ultraviolentos, generando un ambiente efervescente que impulsó la reacción de los monarcas.

Segunda caída

El segundo episodio fue protagonizada por el dinamismo chiapaneco. Vértigo y Arjen se adueñaron de las alturas, conectando vuelos espectaculares que cambiaron por completo la atmósfera del recinto. Las maniobras aéreas quebraron la estrategia tabasqueña y empataron el marcador, enviando todo a una tercera y definitiva caída. El público, encendido por la intensidad del duelo, convirtió el escenario en una auténtica caldera.

El capítulo final tuvo un protagonista claro. Capitán Furia entró con una fuerza renovada, esquivando ataques y respondiendo con potencia. El clímax llegó cuando el Hijo del Noruego intentó un espaldazo, gesto que el chiapaneco esquivó para de inmediato atraparlo en una “de a caballo”. El castigo fue fulminante; el tabasqueño ya no pudo soportarlo, entregando así la rendición y decretando una nueva defensa exitosa para la Facción Ultraviolenta.

Con este triunfo, los campeones mantienen una racha imponente que los coloca como el trío a vencer en todo el sureste. Además, la victoria alimenta la intensa rivalidad entre Capitán Furia y El Mexicano, cuya lucha cabellera contra cabellera está pactada para el próximo 25 de diciembre en la tradicional función navideña de Promociones Jiménez y Maxillus. Un choque que promete convertirse en uno de los momentos más memorables del año.