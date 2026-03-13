UMA San José es bicampeón

El equipo UMA San José confirmó su dominio en la Liga de Futbol 7 MX Chiapas Femenil al proclamarse bicampeón de la Temporada 3, firmando además una campaña perfecta que quedará marcada como una de las más sólidas dentro del circuito al vencer al cuadro de JD Tuxtla por 3-1.

La escuadra logró defender su corona con autoridad y carácter, manteniéndose invicta durante todo el torneo, resultado del trabajo colectivo que ha desarrollado a lo largo de las últimas temporadas. Con un Futbol dinámico, orden táctico y gran contundencia en momentos clave, el conjunto volvió a demostrar por qué es considerado actualmente uno de los referentes del Futbol 7 femenil en el estado.

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Desde el inicio de la competencia, UMA San José se perfiló como uno de los protagonistas. Jornada tras jornada mostró regularidad, equilibrio en todas sus líneas y una mentalidad que le permitió superar cada compromiso con determinación. Esa constancia terminó por reflejarse en una campaña impecable que culminó con la obtención del campeonato y la consolidación de su segundo título consecutivo.

El éxito del equipo no solo se explica por su talento dentro del terreno de juego, sino también por el trabajo que existe detrás del proyecto. Jugadoras, cuerpo técnico y directiva han logrado construir una base sólida que prioriza la disciplina, el compañerismo y la preparación constante, factores que han sido determinantes para mantener un nivel competitivo tan alto.

A lo largo de la temporada, el conjunto dejó claro su estilo de juego: intensidad, presión en cada sector del campo y un ataque que supo aprovechar las oportunidades generadas. Este equilibrio entre defensa y ofensiva fue una de las claves que le permitió mantenerse invicto y cerrar el torneo con un desempeño digno de reconocimiento.

El bicampeonato de UMA San José también representa un impulso importante para el crecimiento del Futbol femenil dentro de la liga, ya que refleja el avance competitivo de los equipos y el compromiso de las instituciones por fortalecer el desarrollo deportivo de las jugadoras.

Con este logro, la escuadra se consolida como una auténtica referencia dentro del circuito chiapaneco y como un ejemplo para las nuevas generaciones que comienzan a abrirse paso en el balompié femenil. Su rendimiento en la Temporada 3, demuestra que el trabajo constante, la organización y la pasión por el deporte pueden traducirse en resultados históricos.

Temporada 4

De cara a la próxima campaña, el reto será mantener el mismo nivel competitivo y ampliar su legado dentro de la liga. La Temporada 4 representará una nueva oportunidad para que el conjunto vuelva a demostrar su calidad y aspire a un objetivo aún más ambicioso: el tricampeonato.

Por ahora, el reconocimiento es total para UMA San José, que con autoridad y constancia ha dejado su nombre escrito entre los equipos más dominantes del Futbol 7 femenil en Chiapas.