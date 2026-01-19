UMA San José se impone ante Tijuana

La LF7MX Chiapas Femenil volvió a ofrecer una jornada cargada de intensidad, emociones y goles, luego del vibrante enfrentamiento entre Tijuana FC y UMA San José, duelo que mantuvo al filo del asiento a los asistentes y que terminó inclinándose a favor de las universitarias con marcador de 3-2, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Inicio

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron disposición ofensiva y presión alta, entendiendo que cada punto es determinante en una liga que se caracteriza por su alto nivel competitivo. UMA San José encontró rápidamente espacios y comenzó a imponer condiciones con dinámica, buen trato de balón y profundidad por las bandas.

La figura del encuentro fue Abib Cardona, quien firmó un doblete determinante. Su primer tanto llegó tras una jugada colectiva bien elaborada que culminó con una definición precisa, mientras que el segundo apareció en un momento clave del partido, cuando el duelo exigía carácter y contundencia frente al arco. A la cuota ofensiva se sumó Karla Mateo, quien amplió la ventaja con un disparo bien colocado que reflejó el dominio parcial de UMA.

Lejos de bajar los brazos, Tijuana FC respondió con valentía y orgullo deportivo. El equipo fronterizo logró recortar distancias con anotaciones de María Fernanda López y Paola Hernández, goles que devolvieron dramatismo al encuentro y obligaron a UMA San José a redoblar esfuerzos en zona defensiva durante los minutos finales.

Cierre

El cierre fue de alta tensión, con Tijuana FC volcado al ataque en busca del empate y UMA resistiendo con orden, sacrificio y lectura táctica. Finalmente, el silbatazo decretó una victoria que fortalece a UMA San José en la tabla y reafirma su condición de contendiente, mientras que Tijuana FC dejó claro que es un rival incómodo, competitivo y con argumentos para pelear cada jornada.

Este tipo de encuentros confirman el crecimiento de la LF7MX Chiapas Femenil, una liga que continúa consolidándose como un espacio donde el talento, la entrega y la pasión por el Futbol se combinan para ofrecer espectáculos de gran nivel.