UMA San José vuela a la gran final

Con autoridad, contundencia y un Futbol dinámico de principio a fin, UMA San José selló su pase a la gran final de la Tercera Temporada de la Liga de Futbol 7 MX Chiapas Femenil, luego de imponerse con marcador global de 10-1 sobre Tijuana FC en la serie semifinal.

Duelo de ida

El conjunto emplumado dejó clara su superioridad desde el partido de ida, donde consiguió una ventaja de 4-0 que marcó el rumbo de la eliminatoria. Con un planteamiento ofensivo y presión alta, UMA San José tomó el control del balón y generó constantes llegadas al arco rival, mostrando equilibrio entre líneas y contundencia frente al marco.

Para la vuelta, disputada también en las instalaciones de Ultra Sport, el panorama no cambió. Lejos de relajarse, el cuadro dirigido con disciplina táctica y determinación volvió a imponer condiciones y firmó un 6-1 que terminó por sellar una serie redonda. La intensidad en la recuperación, la velocidad por las bandas y la eficacia en la definición fueron factores determinantes para ampliar la ventaja en el global.

Tijuana FC intentó reaccionar en distintos lapsos del encuentro, buscando acortar distancias con transiciones rápidas y disparos de media distancia. Sin embargo, se encontró con una defensiva bien plantada y con un equipo que supo manejar los tiempos del partido. El descuento en la vuelta reflejó su insistencia, pero no fue suficiente para cambiar el destino de la eliminatoria.

UMA San José mostró madurez competitiva, rotación inteligente y una identidad clara de juego que la consolidan como una seria aspirante al título. Su capacidad para mantener el orden sin renunciar al ataque fue una constante en ambos compromisos, generando confianza en su afición y enviando un mensaje contundente a su siguiente adversario.

Dominio total

Ambos duelos se desarrollaron en Ultra Sport, escenario que fue testigo del dominio del ave, que voló alto en cada sector del terreno de juego. Con este resultado, UMA San José no solo avanza con autoridad, sino que reafirma su etiqueta de candidato en la Liga de Futbol 7 MX Chiapas Femenil.

Ahora, la escuadra finalista se enfoca en el último compromiso de la temporada, en el que buscará coronar el trabajo hecho a lo largo del torneo en contra de JD Tuxtla. La gran final promete emociones intensas y un espectáculo a la altura de lo mostrado en semifinales.