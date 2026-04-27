Un América muy gris en la J17

América controló más de 80 minutos el partido, tuvo las opciones más claras y dominó al Atlas, pero no le sirvió de nada. Los Zorros se salieron con la suya.

Los Rojinegros vinieron al Estadio Banorte con la consigna de empatar, eso les bastaba para clasificar a la Liguilla, pero el premio fue mayor: Victoria (0-1) que los manda al sexto lugar.

Las Águilas lograron colarse a la Fiesta Grande en el lugar ocho y ahora habrá Clásico Capitalino frente a los Pumas en los cuartos de final.

El gol de Ponchito González silenció al Coloso de Santa Úrsula, una vez más, como lo hizo el Nashville SC en la Concacaf. Los azulcrema necesitaban de un empate para instalarse en el sexto lugar, pero se quedaron con la etiqueta de ser el peor clasificado.

Después de un semestre lleno de incertidumbre, los azulcrema lograron instalarse en la Fiesta Grande, pero el reto es mayor, frente al líder de la competencia.

Al 25’, los dirigidos por André Jardine pudieron haberse ido arriba en el marcador con un penalti, pero Raphael Veiga falló con un inexplicable cobro que desvío el portero Camilo Vargas.

La tibieza de los capitalinos se pagó caro y quedaron golpeados rumbo a la Liguilla. La prueba contra Pumas no será sencilla, pero no hay vuelta atrás.

Si América quiere trascender llegó la hora de demostrarlo. Lo más destacado para el americanismo fue el regreso de su capitán Henry Martín, después de dos meses sin disputar un solo minuto.

Se vienen dos semanas de locura en la capital del país.