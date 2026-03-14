Un clásico chiapaneco con todo en juego

Con más que el orgullo en juego, Jaguares FC y Tapachula FC se medirán en la fecha 23 de la Liga Premier FMF, este sábado a las 18:00 horas en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Ambos cuadros buscan un triunfo que les permita mantener sus aspiraciones de llegar al cuarto lugar del grupo 3 y seguir en la pelea por la Liguilla.

Jaguares FC llega a este partido con 32 puntos, en la sexta posición, mientras que Tapachula tiene 31, en el séptimo puesto, pensando ambos en la victoria y en una combinación de resultados que los coloque en la pelea.

En la primera vuelta del campeonato (fecha 10), Jaguares ganó a domicilio con marcador de 2 -1, por lo que Tapachula FC tratará de cobrarse la afrenta en esta visita a la capital.

La dirigencia del equipo chiapaneco reiteró que para este sábado los aficionados con playera naranja tendrán acceso gratuito a la tribuna de la zona Preferente, esperando contar con el apoyo de los seguidores felinos para ganar el crucial duelo de cara a la recta final de la Temporada 2025-2026.