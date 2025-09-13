Un clásico nacional con incertidumbre

La Liga MX retomará actividades con la jornada 8 del Apertura 2025, y el partido que atraerá las miradas será nada más y nada menos que el clásico nacional del Futbol mexicano; en el que América y Chivas llegan con realidades totalmente distintas.

Por una parte, las Águilas se encuentran como segundos en la tabla general, en tanto que el Rebaño se posiciona en el 16, dejando al equipo de Coapa como los favoritos en el duelo que se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes. Pero dicen las “malas lenguas” que en un juego del calibre de un clásico no se puede dar a nadie por “muerto”.

El primer semestre de este 2025 se enfrentaron un total de 3 ocasiones, de las que en el partido de liga fue el más decepcionante al dejar el marcador con un insípido empate sin anotaciones; mientras que los de la Liga de Campeones de la Concacaf fueron los más emocionantes, ya que en la ida las Chivas dieron el primer golpe al quedar 1 a 0, pero en la vuelta los azulcremas lograron remontar con una goleada (4-0) y avanzaron a la siguiente ronda al dejar el global con un 4-1.

Situación que sus respectivos aficionados se alegrarían de observar nuevamente este sábado en el terreno de juego, ya que varias veces se ha comentado que la “esencia” de estos cotejos se ha ido perdiendo.

Tanto América como Chivas aprovecharon el parón por la Fecha FIFA para jugar sus respectivos amistosos, en territorio estadounidense, y no perder el ritmo de cara a la edición 262 del clásico nacional; los pupilos de André Jardine fueron derrotados por el D.C. United de la MLS (1-3), por su parte, los jaliscienses salieron victoriosos ante los Panzas Verdes de León (2-1).

Otros partidos

El enfrentamiento entre Tigres y León también es atractivo y se llevará a cabo a las 19:00 horas en el estadio Universitario. Atlas y Santos medirán fuerzas en el estadio Jalisco a las 7 de la noche; el regreso de Diego Cocca aún no logra revertir el mal momento que el equipo rojinegro vive en la cancha.

Los Diablos Rojos reciben a Puebla en el estadio Nemesio Díez, también como parte de la fecha 8 del Apertura 2025. Además, Pachuca recibe al Cruz Azul, en el inicio de las acciones sabatinas, a las 17:00 horas.