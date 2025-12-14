Un éxito el Campeonato Guerreros de la Pelota

Con una gran respuesta y en un ambiente de convivencia se llevó a cabo la primera edición del Campeonato de Fut-Tenis Guerreros de la Pelota, en la Palapa de la Feria Chiapas, organizado por la Asociación de Cultura Física y Deporte, que preside Miguel Salas, y que tuvo como principal objetivo fomentar la activación física, la integración social y los valores familiares a través del deporte.

El certamen fue completamente gratuito y logró reunir a más de 50 participantes, quienes dieron vida a una jornada intensa de competencia y convivencia. La justa se dividió en dos categorías, familiar y libre, permitiendo la inclusión de diferentes edades, lo que fortaleció el carácter social y deportivo del evento.

Familiar

En la categoría familiar, el formato permitió la participación en parejas conformadas por papá e hijo, iniciativa que fue bien recibida por el público y los competidores, al promover el fortalecimiento de los lazos familiares dentro de un entorno deportivo. En esta división, el equipo AD Familiar mostró solidez desde sus primeros encuentros y logró instalarse en la gran final.

El duelo decisivo enfrentó a AD Familiar y Fénix, en un partido que se resolvió en dos sets. Con marcadores de 10-08 y 10-06, el primero se impuso con autoridad, demostrando coordinación, técnica y control en los momentos clave, para adjudicarse el título de esta categoría.

Libre

Por su parte, la libre fue la más nutrida y disputada del campeonato, debido a que contó con premiación en efectivo para los primeros lugares. Esta situación elevó el nivel competitivo y provocó una mayor cantidad de enfrentamientos, convirtiéndola en la división más popular del torneo.

Tras una fase eliminatoria intensa, los equipos que consiguieron avanzar a las semifinales fueron AD Juvenil, Betoneta, Los Olvidados y Carazu, protagonizando duelos de alto nivel y gran exigencia física. En uno de los más cerrados, AD Juvenil tuvo serias complicaciones ante sus rivales, viéndose obligado a definir su pase en un tercer set.

Con parciales de 10-8, 11-13 y 14-12, AD Juvenil se impuso en un encuentro lleno de tensión y emociones, sellando su boleto a la gran final. En contraste, Los Olvidados mostraron mayor contundencia en su semifinal y avanzaron sin mayores contratiempos al vencer en dos sets.

La gran final de la categoría libre prometía ser equilibrada y cumplió las expectativas desde el inicio. El primer set fue el más largo del campeonato y concluyó con un 15-13, reflejando la intensidad y el nivel de las escuadras. Sin embargo, en el segundo set, Los Olvidados no lograron mantener el ritmo, cayeron en imprecisiones y fueron superados 10-7, resultado que le otorgó el título a AD Juvenil.

El evento contó con la coordinación general de la profesora Erika López, quien fue pieza clave para el correcto desarrollo de la competencia. Al finalizar, la organización destacó la respuesta positiva de los participantes y dejó abierta la posibilidad de futuras ediciones de este torneo.