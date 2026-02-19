Un éxito el Selectivo y Abierto 2026

Con una participación superior a los 250 competidores, la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) llevó a cabo el Selectivo y Abierto 2026 de Tae Kwon Do en las modalidades de formas y combate, teniendo como escenario las instalaciones del Instituto del Deporte.

El certamen reunió a alumnas y alumnos provenientes de distintos municipios de la entidad, consolidándose como una plataforma clave rumbo a eventos nacionales. Delegaciones de Tapachula, Tonalá, Berriozábal, Ocozocoautla, Ocosingo, Cintalapa, Jiquipilas y Tuxtla Gutiérrez, entre otros, se dieron cita para medir fuerzas en una jornada que combinó talento, disciplina y alto nivel competitivo.

En entrevista, el presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, resaltó la amplia respuesta de entrenadores y atletas, subrayando que el selectivo tuvo como principal objetivo integrar el representativo que buscará su clasificación a la Gimnasiada, contando con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar.

“Vivimos una verdadera fiesta deportiva. El nivel fue bastante alto y eso nos motiva a seguir fortaleciendo el trabajo en cada municipio. Este selectivo nos permite detectar a los mejores exponentes y conformar un equipo competitivo para los compromisos que vienen”, expresó.

Tecnología

Uno de los aspectos más relevantes fue la implementación de petos electrónicos Daedo de última generación en las categorías de cintas negras, tecnología que permitió una evaluación más precisa en los combates. Abarca Cabrera explicó que este ejercicio busca familiarizar a los atletas con el sistema que se utiliza en certámenes de mayor exigencia como la Olimpiada Nacional.

“El uso de petos electrónicos es fundamental. Queremos que nuestros competidores se adapten a las condiciones reales de las competencias oficiales. Fue una experiencia positiva y el resultado superó nuestras expectativas”, añadió.

El dirigente también reconoció el respaldo del Instituto del Deporte, que facilitó el espacio y apoyó la realización del evento, subrayando la importancia del trabajo coordinado entre asociaciones y autoridades deportivas.

Nuevo reto

Finalmente, informó que la Adech ya enfoca su preparación hacia el Selectivo Estatal de la Olimpiada Nacional, programado para el mes de marzo, donde tratarán de mantener el protagonismo y asegurar plazas para la siguiente fase.

Con este tipo de actividades, la Asociación de Deporte Escolar reafirma su compromiso con el desarrollo del Tae Kwon Do en Chiapas, impulsando procesos formativos sólidos y brindando oportunidades reales de proyección a la niñez y la juventud del estado.