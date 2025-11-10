Un éxito la Carrera de Aniversario

La primera edición de la Carrera Tec Tuxtla encendió la mañana en las instalaciones de Caña Hueca con un ambiente dinámico que marcó la celebración del 45 aniversario del Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla Gutiérrez. Desde muy temprano comenzaron a llegar los participantes que llenaron de color la zona de salida, listos para vivir una jornada que combinó deporte, identidad institucional y convivencia.

El disparo inicial se efectuó a las 7:30 de la mañana, acompañado por música, aplausos y una vibra comunitaria que destacó desde los primeros minutos. La ruta de cinco kilómetros llevó a los corredores hacia la avenida central, una de las arterias más transitadas de la capital, para después regresar a Caña Hueca en medio de un entorno seguro y bien organizado.

La presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de su esposa Sofía Espinosa aportó un toque especial a la ceremonia de apertura, reforzando el respaldo institucional hacia este tipo de actividades que promueven la activación física. El encuentro reunió a 600 corredores, un número que superó expectativas al integrar a estudiantes, docentes, atletas experimentados y deportistas recreativos que decidieron unirse a esta primera edición.

Ganadores

En el plano competitivo, la rama femenil presentó un cierre emocionante. Alejandra Muela se adjudicó el primer lugar gracias a su paso constante y una aceleración final que le permitió dominar el tramo decisivo. Mariana Farrera concluyó en el segundo puesto tras mantener un ritmo firme durante todo el recorrido, mientras que Paola Zuart aseguró el tercer sitio con una actuación estable que la mantuvo en el grupo delantero.

Varonil

La rama varonil también ofreció emociones desde el inicio. Santiago Barroso tomó control del trayecto y se quedó con el primer lugar gracias a una estrategia sólida y un manejo inteligente del ritmo. Samuel Solís ocupó la segunda posición luego de mantenerse cerca del líder en gran parte de la carrera. El tercer sitio correspondió a Nahum Martínez, quien protagonizó una segunda mitad agresiva para escalar posiciones y asegurar su lugar en el podio.

La actividad concluyó con una ceremonia de premiación que resaltó el esfuerzo de los participantes y el entusiasmo mostrado por toda la comunidad. La organización destacó que esta primera edición dejó claro que la Carrera Tec Tuxtla nació para quedarse, y que la celebración del 45 aniversario quedará marcada como un inicio prometedor para futuras convocatorias.