Un éxito la Mega Clase Sabatina

En un ambiente lleno de energía, camaradería y espíritu competitivo, el club Sparta Training, dirigido por el profesor Stanlin Valdez, llevó a cabo la Mega Clase Sabatina de Entrenamiento Funcional, en las instalaciones del parque Caña Hueca. El evento reunió a más de 50 atletas de distintas edades y niveles, quienes demostraron fuerza, resistencia y disciplina a lo largo de una intensa jornada de trabajo físico.

El entrenamiento, estructurado por estaciones, incluyó pruebas con obstáculos, ejercicios de fuerza, coordinación, velocidad y agilidad, diseñados para retar al cuerpo en todos sus niveles. Desde levantamientos con peso y “sprints cortos” hasta circuitos con cuerda, arrastre y salto de vallas, la sesión combinó la exigencia del rendimiento físico con la motivación grupal que caracteriza a esta disciplina.

Antesala

La Mega Clase Sabatina también funcionó como antesala de la Carrera Fire Run, competencia que se celebrará el próximo mes de noviembre en Puerto Arista, donde los participantes pondrán a prueba su preparación en un entorno más extremo y bajo condiciones reales de carreras con obstáculos.

Durante la jornada, el profesor Stanlin Valdez destacó la importancia de este tipo de actividades para fomentar la cultura del deporte y fortalecer la comunidad “fitness” de Tuxtla Gutiérrez. “Más allá de la competencia, el Entrenamiento Funcional es una herramienta para mejorar la salud, el estado físico y la mentalidad. En Sparta Training buscamos que cada atleta descubra su propio límite y aprenda a superarlo”, expresó.

De igual forma, señaló que la Mega Clase Sabatina fue un espacio para motivar tanto a principiantes como a atletas experimentados, recordando que “la preparación es la clave del éxito”.

“Esta dinámica permite que todos se midan, se reten y avancen juntos. La Fire Run no solo será un reto deportivo, será una experiencia de comunidad, esfuerzo y constancia”, subrayó Valdez.

Grupo variado

Entre los asistentes se pudo observar a equipos de distintas disciplinas, desde corredores y triatletas hasta entusiastas del Cross Training, quienes participaron con entusiasmo en cada una de las dinámicas. El formato por tiempos y repeticiones permitió que cada atleta adaptara su rendimiento según su nivel, pero sin perder la intensidad que caracteriza los entrenamientos del club.

A lo largo de la jornada, los monitores de Sparta Training guiaron a los participantes en cada estación, asegurando la correcta ejecución de los movimientos y promoviendo el trabajo en equipo. Las risas, el ánimo de los compañeros y la música de fondo crearon un ambiente motivador, ideal para cerrar la semana con una sesión de alto impacto.

El profesor Valdez concluyó agradeciendo la respuesta positiva del público y adelantó que en los próximos meses se organizarán nuevas sesiones al aire libre, buscando que cada evento sea una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. “Sparta Training no es solo un gimnasio, es una familia que trabaja unida por la superación constante”, afirmó.