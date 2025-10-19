Una Carrera Panamericana para la historia

Una memorable edición de la Carrera Panamericana —acorde a su celebración de 75 años— llegó a su fin. Fueron poco más de 4 mil kilómetros recorridos desde Tuxtla Gutiérrez hasta la meta en Zacatecas, donde se alzaron las figuras de Ricardo Cordero de Ávila y Marco Antonio Hernández Valdez, como campeones absolutos.

A pesar de que desde el primer día batallaron a causa de la rotura de un rin lograron acortar la brecha día a día, hasta proclamarse monarcas en la categoría Turismo Mayor con una diferencia de casi 28 segundos sobre sus rivales más inmediatos.

Festejo en grande

Al concluir la última etapa cronometrada, en el Cerro de la Bufa, Ricardo y Marco festejaron por todo lo alto su séptima corona, a bordo del icónico Studebaker Champion 1953, conocido como El Malditillo.

Cordero logró igualar la marca que impuso el legendario Pierre de Thoisy hace casi dos décadas, mientras que para Hernández representó su octava estrella en la mítica competición.

El podio de la edición número 38 de la época moderna de la Carrera Panamericana, que este año conmemoró 75 años de su primer banderazo de salida en 1950, fue completada por la pareja franco-brasileña de Hilaire y Laura Damiron, quienes ocuparon la segunda posición, mientras que en el tercer escaño quedaron Carlos Manuel “Char” García y Eduardo Solís.

Los pilotos fueron agasajados con una cena de premiación, en la que el comité organizador hizo la entrega oficial de los trofeos, poniendo así el broche de oro a esta inolvidable edición de la Carrera Panamericana.