Una gran fiesta conquista Tuxtla con el Medio Maratón

Las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez se pintaron de esfuerzo, entusiasmo y pasión por el Atletismo durante la quinta edición del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026, competencia que reunió a cientos de corredores en una jornada que combinó deporte, convivencia familiar, inclusión y una organización enfocada en brindar las mejores condiciones para todos los participantes.

Desde muy temprano, cuando los primeros rayos del Sol comenzaban a iluminar la capital chiapaneca y la Catedral de San Marcos se convertía en uno de los primeros puntos de referencia de la jornada, el Parque Central comenzó a recibir a los atletas que acudieron con la ilusión de completar los 21 kilómetros, disfrutar de los 10K o simplemente vivir una experiencia deportiva que año con año ha ganado un lugar importante dentro del calendario atlético de Chiapas.

Salida

La emoción comenzó a sentirse desde antes del disparo de salida. Corredores de diferentes edades y categorías se dieron cita con sus respectivos equipos, familiares y amigos, mientras en la zona de arranque se respiraba ese ambiente característico de las grandes competencias: concentración, nervios, entusiasmo y el deseo de cruzar la meta con la satisfacción de haberlo dado todo durante el recorrido.

A las 6:00 de la mañana llegó el momento esperado. El primer bloque en tomar la salida fue el correspondiente a atletas con discapacidad y participantes en silla de ruedas, quienes marcaron el inicio de una jornada que tuvo como uno de sus principales distintivos la inclusión. Posteriormente, el resto de los competidores emprendió el recorrido correspondiente a las distancias de 21 y 10 kilómetros, tomando rumbo hacia la zona poniente de la capital.

A lo largo del recorrido, familiares, amigos y ciudadanos se hicieron presentes para brindar palabras de aliento, aplausos y muestras de apoyo. Pancartas, gritos y porras acompañaron a los participantes en distintos puntos del trayecto, convirtiendo el esfuerzo de cada corredor en una experiencia colectiva.

Organización

Uno de los puntos fundamentales de esta quinta edición fue el trabajo de organización y seguridad. La realización de una competencia de esta magnitud requiere de la coordinación de diferentes sectores, y en esta ocasión se contó con el respaldo de Protección Civil, Tránsito Municipal, Tránsito del Estado, Ecoce (Reciclaje y Educación Ambiental en México), además del personal de Grupo Farrera perteneciente a sus diferentes divisiones.

Invitado de honor

La jornada también tuvo como invitado especial a uno de los grandes referentes del Atletismo mexicano: Juan Luis Barrios, atleta olímpico que engalanó la quinta edición del Medio Maratón Farrera en Chiapas y que, además de convivir con los participantes, decidió formar parte de la competencia en la prueba de 10 kilómetros.

Barrios fue protagonista en la distancia y confirmó su calidad al cruzar primero la meta con un tiempo de 33 minutos y 56 segundos. El segundo lugar correspondió a Brayan Vázquez Pérez, quien detuvo el cronómetro en 34 minutos y 24 segundos, mientras que Isaías Gamboa completó el podio con 37 minutos y 10 segundos.

En la rama Libre Femenil de los 10 kilómetros, Miriam Martínez Meraz fue la encargada de subir a lo más alto del podio al registrar 42 minutos y 39 segundos. Celia López Álvarez ocupó la segunda posición con 43 minutos y 21 segundos, mientras que Dareka Pantoja Toral concluyó tercera con 44 minutos y 23 segundos.

Discapacidad

La prueba de 10 kilómetros también abrió un espacio importante para el deporte adaptado. En Silla de Ruedas, Natan Morales conquistó la primera posición, seguido por Samuel Ramos y Juan Carlos Bonifaz, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mientras tanto, en la categoría de Personas con Discapacidad, Freddy Valencia e hija se quedaron con el primer lugar, en tanto que Balam Gamboa concluyó en la segunda posición, protagonizando una participación que volvió a poner de manifiesto el carácter incluyente de la competencia.

Reto Mayor

Pero la gran atención de la mañana estuvo concentrada en los 21 kilómetros, distancia estelar del evento y uno de los principales atractivos para los corredores de mayor experiencia.

En la Libre Varonil, el oaxaqueño Reinaldo Pacheco volvió a demostrar su fortaleza y confirmó su dominio en el Medio Maratón Farrera al conquistar el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 49 segundos.

La lucha por las posiciones de privilegio fue intensa y el guatemalteco Luis Orozco Navarro se quedó con la segunda posición al registrar 1 hora, 13 minutos y 37 segundos. El tercer puesto correspondió al chiapaneco Rey Guízar Aguilar, quien completó la prueba en 1 hora, 14 minutos y 19 segundos, convirtiéndose en uno de los representantes locales destacados de la jornada.

En la Libre Femenil, la mexiquense Sonia Hernández Hernández se llevó la victoria con un registro de 1 hora, 27 minutos y 12 segundos. El segundo y tercer lugar fueron para corredoras chiapanecas, con Yanet Escobar López deteniendo el cronómetro en 1 hora, 29 minutos y 43 segundos, mientras que Karla Méndez Mancilla finalizó con 1 hora, 31 minutos y 52 segundos.

El resultado representó además una actuación destacada para el Atletismo de Chiapas, al colocar a dos representantes en el podio de una de las categorías principales de la competencia.

Veteranos

Dentro de la categoría Veteranos Varonil, José D’Celis Pinto se quedó con la primera posición al registrar 1 hora, 29 minutos y 25 segundos. José Luis Vázquez Juan terminó segundo con 1 hora, 31 minutos y 10 segundos, mientras que Benito García Pérez completó el podio con 1 hora, 31 minutos y 20 segundos.

En Veteranos Femenil, Sonia Ibáñez Kiesel obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 55 minutos y 19 segundos. La segunda posición fue para Luisa Ramírez Vázquez, quien cruzó la meta en 1 hora, 57 minutos y 37 segundos, mientras que Ana Calvo Morales finalizó tercera con 2 horas, 3 minutos y 51 segundos.

Otra de las categorías que entregó grandes actuaciones fue Master Varonil, donde Gabriel Guadalupe Hernández se adjudicó el primer lugar con una marca de 1 hora, 21 minutos y 46 segundos. Mauricio Guadalupe Rosales concluyó con 1 hora, 24 minutos y 21 segundos, mientras que Fortino García López alcanzó la tercera posición con 1 hora, 27 minutos y 20 segundos.

En Master Femenil, Romelia Natividad López Morales conquistó la primera posición con un tiempo de 1 hora, 46 minutos y 20 segundos. Angélica Argüello Guillén fue segunda con 1 hora, 50 minutos y 55 segundos, mientras que Vianey Hernández cerró el podio con 1 hora, 51 minutos y 1 segundo.

El atractivo económico también fue uno de los elementos importantes de la competencia. Los ganadores se repartieron una bolsa superior a los 100 mil pesos en premios, con estímulos destinados a los primeros lugares de las categorías Libre de 21 kilómetros, Máster, Veteranos y los ganadores de la distancia de 10 kilómetros.