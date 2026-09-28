Unach corre con causa en su 2ª edición

Con los primeros rayos del sol, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la segunda edición de la Carrera Ocelote con Causa, una jornada que reunió a 2 mil 200 participantes entre estudiantes, docentes, personal administrativo, exalumnos, corredores de distintos clubes y familias. La concentración comenzó a las 6:30 de la mañana. La competencia incluyó tres distancias: 1.6 kilómetros para la categoría Infantil, además de las pruebas de 5 y 10 kilómetros, con la participación de corredores de diferentes edades y niveles de preparación. El recorrido de 1.6 km se desarrolló dentro del Circuito Universitario. La ruta de 5 km tuvo como punto de retorno el parque Bicentenario, mientras que la de 10 km llegó hasta el parque 5 de Mayo antes de regresar al punto de meta.

Actividad

La actividad fue organizada por la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Sirsu) de la Unach, con servicios de protección vial, atención médica, hidratación y transporte de arrastre para los participantes.

El banderazo de salida estuvo encabezado por el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, quien acompañó el arranque de la competencia y destacó el sentido social de la carrera.

Además de promover la actividad física, la jornada tuvo como propósito fortalecer la convivencia entre la comunidad universitaria y la sociedad. En esta edición, el componente solidario estuvo dirigido al Ballet Folklórico Universitario de la Unach.

Niños, jóvenes y adultos completaron las diferentes rutas, mientras familiares y acompañantes siguieron el desarrollo de la competencia. La meta concentró el cierre de una jornada marcada por la participación colectiva, el esfuerzo deportivo y la solidaridad.

Con más de 2 mil 200 corredores, tres distancias y un objetivo social, la segunda Carrera Ocelote con Causa consolidó una actividad que combina deporte, convivencia universitaria y apoyo a proyectos culturales de la institución.