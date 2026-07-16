Unach hace historia con equipo varonil

La máxima casa de estudios de Chiapas dará un paso histórico en el deporte estatal al convertirse en la primera universidad en contar con una quinteta profesional varonil, proyecto que busca impulsar el talento local y generar una plataforma de desarrollo para jugadores chiapanecos.

El equipo Ocelotes tendrá como objetivo brindar una oportunidad a basquetbolistas del estado para competir en un nivel profesional sin la necesidad de salir de Chiapas, además de fortalecer la identidad universitaria a través del deporte.

El “coach” Oswaldo Zermeño Cisneros será el encargado de dirigir este nuevo proyecto deportivo y junto con su cuerpo técnico ya trabaja en la organización de los “try outs” para detectar a los jugadores que integrarán el plantel para la próxima temporada.

La quinteta universitaria estaría ubicada en la división 3 o 4 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) 2026, compartiendo grupo con equipos como Guaycuras de La Paz, actual campeón de la competencia; Lobos de Ensenada, subcampeón nacional; Pelícanos y una franquicia de Oaxaca.

La sede de Ocelotes será la Arena Universitaria, inmueble con capacidad para tres mil aficionados, donde actualmente se efectúa un levantamiento y dictamen técnico para conocer las necesidades de rehabilitación y la inversión requerida para recibir encuentros profesionales.

Objetivo

El rector de la Unach, Dr. Oswaldo Chacón Rojas, destacó que la universidad brindará el respaldo necesario en infraestructura para la participación del equipo, cumpliendo con un viejo anhelo de incursionar en el deporte profesional y manteniendo como prioridad el impulso a la actividad deportiva.

Durante la presentación del proyecto estuvieron presentes Juan Enrique Serra Macotela, presidente del Grupo Profesional de Basquetbol (GPB); Mónica Guillén, titular de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu); Ernesto Treviño, encargado de deportes de la Unach; Carlos Martínez, presidente de Ademeba Chiapas; Reynol Grajales, director deportivo de Ocelotes; Oswaldo Zermeño, “head coach”, y Josean Serra, representante de GPB.

Con la llegada de Ocelotes al Basquetbol profesional, la Unach busca abrir un nuevo capítulo para este deporte en Chiapas, impulsando a las nuevas generaciones y ofreciendo una nueva vitrina para el talento estatal.