Unach prepara el Festival Deportivo

La Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se alista para recibir el Festival Deportivo Humanidades 2025, que se llevará a cabo el próximo lunes 18 de agosto en las instalaciones del Campus VI, con un programa variado que promete una tarde llena de actividad física y convivencia.

El encuentro reunirá a estudiantes, docentes y deportistas invitados, en un ambiente de integración y espíritu universitario. De acuerdo con la coordinadora del evento, profesora Erika López Guzmán, el inicio del mismo será a las 15:00 horas, en la Plaza Cívica, espacio que se convertirá en el centro de las competencias y exhibiciones.

Entre las disciplinas programadas se encuentran el Torneo de Futbolito 3 x 3, dinámicas de Spinning, Fut-Tenis y Tenis de Mesa, todas abiertas a la comunidad universitaria para fomentar la participación y el deporte recreativo.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de la medallista nacional Mariona Beltrán Ozuna, integrante de la selección nacional infantil 2009 y representante de México en los Juegos Centroamericanos de Tegucigalpa, Honduras, así como en los Juegos de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip).

Asimismo, se contará con la exhibición especial de Magaly Ramírez Castillejos, cinta negra 2° Dan de Karate Do, quien mostrará su destreza en este arte marcial, aportando un toque de energía y disciplina al festival.

La organización del evento busca no solo promover la actividad física, sino también fortalecer la identidad universitaria y ofrecer un espacio de convivencia entre la comunidad académica. Con un programa diseñado para distintos gustos y niveles, el Festival Deportivo Humanidades 2025 se perfila como una cita imperdible para quienes desean combinar deporte y compañerismo en un mismo escenario.