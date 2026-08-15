Unach presenta la Segunda Carrera Ocelote

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó oficialmente la Segunda Carrera Ocelote con Causa, que busca reunir a la comunidad universitaria, corredores y ciudadanía en general en una jornada deportiva con propósito cultural, en Tuxtla Gutiérrez.

La competencia se efectuará el domingo 27 de septiembre, con salida programada a las 6:30 de la mañana frente al Libro Universitario del Campus 1, en la denominada Colina Universitaria.

Para esta edición los recursos recaudados se destinarán al fortalecimiento y equipamiento del Ballet Folclórico Universitario, agrupación con más de 50 años de trayectoria y considerada parte importante del legado cultural de la institución.

La convocatoria contempla tres distancias: 1.6 kilómetros para la categoría infantil, así como 5 y 10 kilómetros para integrantes de la comunidad Unach, público general y personas con discapacidad.

Los costos de inscripción serán de 200 pesos para infantiles, 300 para integrantes de la comunidad universitaria y 350 para el público en general. El kit contempla playera “dry-fit”, morral, dorsal y medalla al cruzar la meta.

Para esta edición se contempla la entrega de mil 500 kits, además de una bolsa acumulada cercana a los 90 mil pesos en premios en efectivo para los primeros lugares, y rifas para los participantes.

El recorrido de 5 kilómetros tendrá su retorno en el parque Bicentenario, mientras que la ruta de 10 kilómetros llegará hasta el parque 5 de Mayo antes de emprender el regreso.

Como atractivo adicional, los corredores podrán comenzar a coleccionar una serie de cinco medallas conmemorativas. La primera llevará la letra U e incluirá elementos inspirados en las grecas de Palenque.

Con esta iniciativa, la Unach busca unir deporte, solidaridad e identidad, invitando a la ciudadanía a participar y contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural universitario.