Uniflag celebra intensa segunda jornada

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró la semana 2 de su Temporada 6, con una amplia cartelera que combinó encuentros de alto voltaje en sus diferentes divisiones y que tuvo como escenario el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Toros embiste fuerte

La acción arrancó con el Torneo Open Mixto, en el que Toros abrió la jornada con un contundente 35-18 sobre Thunders. A la misma hora se produjo el debut del actual campeón, Mustangs, que inició la defensa de su corona con un 32-16 frente a Jaguares de la Unicach. Los universitarios consiguieron mantenerse en la pelea en distintos lapsos, pero los campeones encontraron mejores soluciones a la ofensiva y terminaron inclinando el encuentro a su favor.

Por su parte, Bananamigos también aprovechó la segunda fecha para estrenarse en la columna de victorias, luego de vencer por 38-8 a Balam. Tras caer en su presentación, los llamados “amigos del potasio” mostraron una versión más contundente, lograron establecer el ritmo del partido desde los primeros minutos y consiguieron un triunfo que les permite recuperar terreno.

Uno de los resultados más llamativos se presentó posteriormente, cuando Dream Team se impuso por 46-24 ante Mustangs. El Open Mixto cerró con el enfrentamiento entre Diablitos e Iron Dogs, dos conjuntos que habían comenzado la campaña con victorias contundentes. En esta ocasión, Diablitos mantuvo su buen paso y se llevó el duelo por 40-18, con lo que conserva el invicto después de sus primeros compromisos y empieza a tomar fuerza en la clasificación.

Lechuzas vuela alto

En el TNT Femenil, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) protagonizó uno de los resultados más contundentes de la fecha al superar por 36-0 a MG Team. Las actuales campeonas dominaron las acciones y, además de su efectividad ofensiva, consiguieron mantener intacta su zona de anotación durante todo el juego.

El otro enfrentamiento ofreció un escenario completamente diferente. Cañoneros derrotó por 6-0 al representativo de la Unicach en un partido dominado por las defensivas y en el que las oportunidades para anotar fueron escasas.

En el TNT Mixto

Los escuadrones de MG Team y San Miguel Flag protagonizaron uno de los encuentros más equilibrados de la jornada y terminaron empatados 7-7.

El empate permitió a ambos equipos sumar después de un duelo de fuerzas parejas y confirmó la competitividad que comienza a reflejar esta división en el inicio de la Temporada 6.

En el último compromiso de este sector, Cañoneros mostró mayor contundencia para vencer por 31-8 a Dream Team.

Con la conclusión de la jornada 2, la Liga Uniflag comienza a definir a sus primeros protagonistas, aunque la temporada todavía mantiene un amplio margen para presentar movimientos en las posiciones.