Uniflag celebró juegos de pretemporada

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró una jornada de duelos de preparación rumbo al arranque de la Temporada 6 en los torneos Open Mixto y Nuevos Talentos (TNT). Las acciones se desarrollaron en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

La programación sufrió un ajuste de último momento debido a la baja de Tarántulas, equipo que decidió no participar en la próxima campaña. Unicach tomó su lugar en el encuentro y empató 12-12 frente a Thunders, en un partido equilibrado que permitió a ambos conjuntos evaluar jugadores y funcionamiento colectivo.

En el TNT Femenil, MG Team, vigente campeón del TNT Mixto, superó 33-0 a Unicach. Las “gym ladies” controlaron las acciones ofensivas y defensivas en su primera presentación dentro de esta rama.

Power Puff también mostró efectividad al vencer por 18-0 a Bananamigos, mientras que Iron Dogs derrotó por 18-12 a Diablitos, tricampeón vigente del Open Varonil. Los “canes de hierro” competirán en el Open Mixto tras su anterior participación en la categoría varonil.

De acuerdo con el presidente de la liga, Gilberto Carbonel Gómez, la actividad celebrada permitió observar el avance de los equipos, además de probar incorporaciones a sus filas y corregir aspectos tácticos rumbo al inicio oficial de la competencia el próximo fin de semana.