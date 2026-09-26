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DeportesFútbol

Uniflag con acción en Ciudad Universitaria

Septiembre 26 del 2026
La Liga Uniflag reunirá a equipos de tres categorías este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria. Cortesía
La Liga Uniflag reunirá a equipos de tres categorías este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria. Cortesía

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivirá una nueva jornada de su Temporada 6, con diez encuentros a celebrarse este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Invicto bajo la lupa

Dream Team llegará como líder e invicto del Open Mixto a su duelo de las 17:00 horas frente a Unicach . El equipo viene de vencer 28-6 a Thunders y buscará extender su paso perfecto.

Iron Dogs tendrá doble compromiso tras descansar la jornada anterior: enfrentará a Thunders a las 15:00 y a Balam a las 16:00 horas. A las 17:00 también se jugarán Power Puff contra Mustangs y Toros frente a Diablitos. Mustangs intentará dar continuidad a su victoria sobre Toros, mientras que Diablitos llega de superar 26-6 a Power Puff.

Tres categorías en acción

La cartelera abrirá con dos partidos de TNT Femenil a las 15:00 horas. Ocelotes Blancos jugará ante UNICACH y Lechuzas UPGCH se medirá con Cañoneros. Las campeonas Lechuzas llegan después de imponerse 12-0 a Ocelotes Blancos.

En TNT Mixto, los tres encuentros serán a las 16:00 horas: Cañoneros contra Ocelotes Blancos, Dream Team frente a San Miguel y Mustangs ante Unicach. De esta manera, la jornada reunirá a equipos que buscan sostener sus buenos resultados y a otros que regresan a la cancha tras una semana de descanso.

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