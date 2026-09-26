Uniflag con acción en Ciudad Universitaria

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivirá una nueva jornada de su Temporada 6, con diez encuentros a celebrarse este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Invicto bajo la lupa

Dream Team llegará como líder e invicto del Open Mixto a su duelo de las 17:00 horas frente a Unicach . El equipo viene de vencer 28-6 a Thunders y buscará extender su paso perfecto.

Iron Dogs tendrá doble compromiso tras descansar la jornada anterior: enfrentará a Thunders a las 15:00 y a Balam a las 16:00 horas. A las 17:00 también se jugarán Power Puff contra Mustangs y Toros frente a Diablitos. Mustangs intentará dar continuidad a su victoria sobre Toros, mientras que Diablitos llega de superar 26-6 a Power Puff.

Tres categorías en acción

La cartelera abrirá con dos partidos de TNT Femenil a las 15:00 horas. Ocelotes Blancos jugará ante UNICACH y Lechuzas UPGCH se medirá con Cañoneros. Las campeonas Lechuzas llegan después de imponerse 12-0 a Ocelotes Blancos.

En TNT Mixto, los tres encuentros serán a las 16:00 horas: Cañoneros contra Ocelotes Blancos, Dream Team frente a San Miguel y Mustangs ante Unicach. De esta manera, la jornada reunirá a equipos que buscan sostener sus buenos resultados y a otros que regresan a la cancha tras una semana de descanso.