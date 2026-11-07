Uniflag define al monarca del Open Mixto

La Liga Uniflag de Tocho Bandera revelará a su campeón absoluto del Torneo Open Mixto, con la disputa de las semifinales y la final de la Conferencia A, en una maratónica sesión que incluirá encuentros de las categorías TNT mixta y TNT femenil.

La directiva del campeonato, que encabeza Gilberto Carbonell Gómez, confirmó que los partidos se desarrollarán esta tarde en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Unicach, donde los cuatro mejores equipos de la clasificación general tratarán de quedarse con el título.

Aspirantes al campeonato

Las semifinales comenzarán desde las 15:00 horas, cuando Dream Team, líder invicto de la fase regular, enfrente a Mustangs, vigente campeón de la Conferencia A, que consiguió su clasificación tras superar a Iron Dogs en los “playoffs”.

En la otra llave y a la misma hora, Diablitos, monarca de la Conferencia B del torneo anterior, se medirá con Bananamigos, en busca del segundo boleto para pelear por el campeonato.

Los ganadores se enfrentarán a las 16:00 horas en la gran final, de la que surgirá el campeón absoluto del Open Mixto.

Actividad en el TNT

Del Torneo Nuevos Talentos Mixto se disputarán únicamente tres encuentros en esta jornada: Cañoneros enfrentará a Unicach a las 15:00 horas; Ocelotes Blancos Unach jugará ante San Miguel Flag y MG Team se medirá con Dream Team, ambos a las 17:00 horas.

Por su parte, el TNT Femenil tendrá tres compromisos también: MG Team contra Ocelotes Blancos Unach, a las 16:00 horas, y a las 17:00, Lechuzas UPGCH frente a Toros, además de Unicach contra Cañoneros.